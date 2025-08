Als Amokläufer diffamiert: Zahlreiche Klagen nach Graz-Tragödie

Jener Steirer, der infolge eines ähnlichen Namens in einigen sozialen Medien fälschlicherweise für den Amokläufer von Graz gehalten wurde und in den Tagen danach als angeblicher Täter gebrandmarkt wurde - er erhielt tausende Nachrichten, die bis hin zu Morddrohungen gingen -, geht gegen den ihm widerfahrenen Hass im Netz vor.

"Die Behauptung, mein Mandant sei der Amokläufer von Graz, der mehrere Kinder ermordet habe, ist der schlimmste nur erdenkliche Vorwurf. Jeder, der das verbreitet hat, wird mit der vollen Härte des Gesetzes verfolgt", bekräftigte Rami.

Er machte deutlich, dass seine Kanzlei an die sozialen Plattformen herantreten und versuchen wird, über die Anmeldedaten auch jene Poster auszuforschen, die die diffamierenden Inhalte unter einem Pseudonym verbreitet hatten.

Wer geklagt wurde

Die Personen, die bereits eine Klage zugestellt bekommen haben und wohl demnächst einen Hauptverhandlungstermin erhalten werden, sind Menschen aller Altersgruppen und aus unterschiedlichen sozialen Schichten. Ein 66-jähriger Pensionist befindet sich darunter ebenso wie ein Akademiker und Projektmanager. Gegen einen 86-jährigen Vorarlberger hat Rami allerdings die Klage zurückgezogen. Dieser konnte glaubhaft versichern, nicht hinter einem Posting in einer Facebook-Gruppe zu stehen, in dem der 22-Jährige als Amokläufer bezeichnet wurde. Der 86-Jährige besitzt lediglich ein Senioren-Handy und beteuert, er wisse nicht, was Facebook ist. "Das hat glaubwürdig geklungen", räumte Rami ein.