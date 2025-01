Pensionistin von Alkolenker in der Steiermark überfahren

Der 59-Jährige aus dem Bezirk Murtal war mit einem Transporter in der Marktgasse in Richtung Bahnhof gefahren. Seinen Angaben zufolge habe die alte Frau plötzlich die Straße überquert. Sie wurde durch den Aufprall zu Boden geschleudert. Ein mit dem Autolenker durchgeführter Alkotest ergab eine mittelgradige Alkoholisierung. Die Identität des Unfallopfers war vorerst nicht bekannt, erst nach einer in der Nacht auf Donnerstag eingegangenen Abgängigkeitsanzeige herrschte Klarheit. Eine Obduktion wurde angeordnet. Die Polizeiinspektion Knittelfeld sucht nach Zeugen des Verkehrsunfalles und bittet um Hinweise an die Polizeiinspektion Knittelfeld unter der Telefonnummer 059 133 6310.