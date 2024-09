Alarmfahndung nach flüchtigem Straftäter in der Oststeiermark

Der aus einer Klinik in Niederbayern geflohene Mann gilt als gewalttätig. Hinweise aus der Bevölkerung sollen sofort unter der Polizeinotrufnummer 133 gemeldet werden, hieß es in einer Aussendung der Landespolizeidirektion.

Komplize verhaftet

Erst am 22. August war ein 28-jähriger Komplize des Mannes in der Steiermark verhaftet worden. Gemeinsam mit zwei anderen Straftätern waren sie Mitte August aus einer geschlossenen Einrichtung in Straubing in Niederbayern geflohen und hatten dabei einen Klinikmitarbeiter angegriffen, bedroht und festgehalten.

Das Auto, mit dem der im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld gesuchte Mann nun laut Zeugen unterwegs sein soll, dürfte ebenso wie die Kennzeichen gestohlen sein.