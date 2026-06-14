Mit Cousine (3) am Rücken: Achtjährige Steirerin lief in Auto

Eine Achtjährige ist am Sonntagvormittag in Gams bei Hieflau (Bezirk Liezen) gegen das Auto einer 85-Jährigen gelaufen und hat sich dabei verletzt. Das Mädchen hatte ihre dreijährige Cousine auf dem Rücken getragen.

Das Kleinkind klagte anfangs noch über Kopfschmerzen, benötigte dann aber keine weitere medizinische Betreuung. Die Achtjährige dagegen verletzte sich am linken Sprunggelenk. Sie kam mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus Steyr, berichtete die Polizei.