Lieboch: Pkw überschlug sich auf A2 – Kind schwer verletzt

Auf der A2 Südautobahn kam es am Mittwochfrüh zu einem schweren Verkehrsunfall: Gegen 8 Uhr geriet ein Pkw in der Nähe von Lieboch (Bezirk Graz-Umgebung) ins Schleudern und kam schließlich auf dem Dach liegend zum Stillstand. Drei Familienmitglieder wurden dabei verletzt.

Ersten Ermittlungen zufolge war ein 42-jähriger Tunesier gemeinsam mit seiner 30-jährigen Ehefrau und seinem neunjährigen Sohn auf der A2 in Richtung Kärnten unterwegs. Der Lenker dürfte versucht haben, vom dritten auf den zweiten Fahrstreifen zu wechseln.

Auto überschlug sich

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet das Fahrzeug dabei ins Schleudern. In der Folge schleuderte der Pkw über den ersten Fahrstreifen sowie den Pannenstreifen, geriet auf den Grünstreifen und touchierte mehrere Bäume, bevor er auf dem Dach zum Stillstand kam.

Mehrere Bauarbeiter, die bei einer Baustelle in der Nähe arbeiteten, hörten den Unfall und leisteten umgehend Erste Hilfe.