95 statt 30 km/h: Erster abgenommener Pkw in Steiermark nach Novelle

Zum ersten Mal seit der Einführung des strengeren Gesetzes ist in der Steiermark einem Raser das Fahrzeug vorläufig abgenommen worden. Ein 39-jähriger Lenker einer Limousine wurde am Dienstagnachmittag bei Eisenerz (Bezirk Leoben) mit 95 km/h in der 30er-Beschränkung erwischt, so die Landespolizeidirektion Steiermark am Mittwoch. Der Mann zeigte sich geständig, er habe seine hohe Geschwindigkeit nicht bemerkt. Vorläufig wurden Führerschein und Pkw entzogen.