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Steiermark

86-Jähriger überraschte Einschleichdieb in der Oststeiermark

Dieb flüchtete mit Goldschmuck im Wert von mehreren tausend Euro. Die Polizei rät zu Vorsicht und verschlossenen Türen bei Gartenaufenthalt.
30.07.2026, 14:36

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Ein Polizist in Uniform geht an einem silbernen Polizeiauto mit blauen und roten Streifen vorbei.

Ein 86-jähriger Oststeirer hat in seinem Wohnhaus in der Gemeinde St. Margarethen an der Raab einen Einschleichdieb überrascht. Der Täter stieß den Pensionisten zur Seite und flüchtete mit Goldschmuck im Wert von mehreren tausend Euro. 

Der Vorfall ereignete sich Anfang Juli, am Donnerstag hat die Polizei ein Phantombild (siehe unten) veröffentlicht. Generell wird geraten, Haustüren auch bei kurzen Abwesenheiten wie zum Beispiel einem Aufenthalt im Garten, verschlossen zu halten.

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Der Dieb war am 7. Juli gegen 18.30 Uhr in das unversperrte Wohnhaus eingedrungen. Er wurde in einer Schmuckkommode fündig und packte den Goldschmuck ein. Als ihn der 86-jährige Hausbesitzer auf frischer Tat überraschte, wurde der Senior gegen die Wand gestoßen. Er blieb glücklicherweise unverletzt.

Flucht in schwarzem BMW

Der Täter flüchtete, begleitet von einem Komplizen, der bereits vor dem Haus wartete, mit einem schwarzen BMW-SUV mit Wiener Kennzeichen. Darin sollen sich noch zwei weitere Personen befunden haben. Die eingeleitete Fahndung blieb vorerst ohne Erfolg. 

Der gesuchte Mann dürfte etwa 1,92 Meter groß sein, kurz rasierte, schwarze Haare und einen seitlich gepflegten und konturierten Vollbart haben.

46-227550545

Nach Angaben des Pensionisten trug er ein helles, kurzärmeliges Oberteil mit blauen Streifen und eine helle Hose. Die Polizei bat um Hinweise zur Identität unter der Telefonnummer 059133 6272.

kurier.at, SJ  | 

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