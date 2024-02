50-Jähriger starb bei Arbeitsunfall in steirischem Bergbauunternehmen

Ein tödlicher Arbeitsunfall hat sich am Dienstagnachmittag in einem Bergbauunternehmen in Breitenau am Hochlantsch ereignet. Ein 50-jähriger Arbeiter aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag wurde auf einer Arbeitsbühne von einer Gesteinsplatte getroffen und stürzte mehrere Meter in die Tiefe.

Er erlag seinen Verletzungen noch an der Unfallstelle. Laut Polizei konnte Fremdverschulden ausgeschlossen werden. Die Umstände des Unfalls werden vom Arbeitsinspektorat untersucht.