29-Jähriger schwebt nach Streit in der Steiermark in Lebensgefahr

Worum es genau bei dem Streit ging, ist Gegenstand der Ermittlungen. Fest steht: Ein 29-Jähriger schwebt nach einem Streit in Lebensgefahr. Der Mann war am Samstagabend vor einem Lokal in Sankt Georgen am Kreischberg (Bezirk Murau) mit einem 25-Jährigen in Streit geraten.