13-Jährige mit E-Scooter bei Verkehrsunfall in Oststeiermark verletzt

Eine 13-Jährige ist am Montagnachmittag in Gleisdorf bei einer Kollision eines E-Scooters mit einem Pkw gegen Motorhaube und Windschutzscheibe des Autos geschleudert worden und musste in die Kinderklinik Graz gebracht werden. Die Verletzte war die Mitfahrerin der zwölfjährigen E-Scooter-Lenkerin. Diese verletzte sich bei dem Zusammenstoß ebenso, flüchtete aber von der Unfallstelle und wurde erst nach Stunden ausgeforscht, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.