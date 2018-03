Städte stehen autonomen Autos im Weg

Schon in zwölf Jahren sollen selbstfahrende Autos in Österreich zum Straßenbild gehören – diese Zukunftsmusik spielten zumindest das Verkehrsministerium, die ÖBB und die Asfinag in einer gemeinsamen Pressekonferenz in der vergangenen Wochen.

Der KURIER wollte wissen, ob Verkehrsexperten mit diesen Vorstellungen konform gehen und befragte Ernst Pfleger dazu. Er ist Unfallforscher und Universitätsprofessor.

So überzeugt er von Fahrassistenzsystemen auch ist, überall wird vollautonomes Fahren seiner Meinung nach nicht so schnell eingesetzt werden können: „Es ist durchaus realistisch, dass autonomes Fahren bis 2030 in Österreich zum Alltag gehört, aber nur auf hochrangigen Straßen wie Autobahnen, Schnellstraßen oder voll ausgebauten Landstraßen. In Städten gibt es zu viele Interaktionen zwischen den Verkehrsteilnehmern“, sagt Pfleger.