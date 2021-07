"Sie haben nur Wasser und Brot"

Stögerer

"Meine Cousine hat ein neues Haus gebaut, in das sie demnächst einziehen wollte", sagt. Der Neubau wurde komplett überflutet. Ihre Cousine konnte mit ihrem Mann gerade noch auf das Dach eines Nebengebäudes klettern. "Sieben Stunden mussten sie warten, bis Hilfe kam." Eine weiter Cousine konnte sich und ihre beiden Kinder in letzte Minute retten. "Außer ihrem Pyjama, den sie anhatten, haben sie nichts mehr."

Stögerer ist täglich mit ihrer Verwandtschaft in Serbien in Kontakt. Am Donnerstag schickte sie Kleidung und Nahrungsmittel mit einem Reisebus nach Obrenovac, um die schlimmste Not zu lindern.

Problematisch sei in der Heimat ihrer Familie vor allem die Versorgung mit Nahrung. "Es wird Brot verteilt und Wasser, sonst gibt es nichts." Die Lebensmittelvorräte in den Geschäften wurden von Hochwasser ebenso vernichtet, wie die Ernte der Leute. "Das sind zum größten Teil Selbstversorger, die ihr Gemüse und Obst im Garten anbauen." Die meisten Nutztiere, wie Hühner oder Schweine sind in der Flut ertrunken.

Am Höhepunkt des Hochwassers, als Tausende Menschen evakuiert werden mussten, waren die Nerven bis zum Zerreißen gespannt. "Sie wurden mit Booten aus ihren Häusern geholt und dann mit Bussen in höher gelegene Schulhallen gebracht." Dramen sollen sich abgespielt haben. "Frauen, Kinder und Alte durften zuerst in die Busse." Männer mussten warten. Dabei soll es zu Schlägereien gekommen sein. "Die Männer haben befürchtet, ihre Familien nie wieder zu sehen."

"Wir haben uns. Wir leben alle", war die erste Reaktion ihrer Tante. Doch nun, nachdem das Wasser sich zurückgezogen hat, kommt das wahre Ausmaß ans Licht. Keine Kleidung, keine Schuhe, keine Haushaltsgeräte, keine Putzmittel, nicht einmal Schaufeln oder Kübel gibt es.

"Ich bitte alle, die das Lesen: helfen Sie den Leuten. Sie brauchen Geld, um ihr Leben wieder aufzubauen. Stögerers Kinder haben ihr Taschengeld gespendet. "Meine Tante hat geweint, als sie das Geld bekommen hat."