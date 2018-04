Schlampige Stimmenauszählung: 240 Beschuldigte

Im Visier der WKSta standen in den zwei Jahren der Ermittlungstätigkeit übereinstimmenden Medieninformationen zufolge stets folgende Wahlbehörden und deren Mitarbeiter: Zell-Gurnitz, Miesenbach, Rohrbach, Klagenfurt, Liesing, Innsbruck-Land, Südoststeiermark, Villach Stadt und Villach-Land, Schwaz, Wien-Umgebung, Hermagor, Wolfsberg, Freistadt, Bregenz, Kufstein, Graz-Umgebung, Leibnitz sowie Reutte. Die WKSta wollte am Mittwoch nur bestätigen, dass die Vorwürfe hinsichtlich der fünf erstgenannten Orte eingestellt worden seien. „Zu rund 20 Wahlbehörden und rund 240 Beschuldigten wurden Vorhabensberichte an die Oberstaatsanwaltschaft Wien erstattet“, sagte WKSta-Oberstaatsanwältin Elisabeth Täubl. Folglich müssen bisher nicht genannte Gemeinden zusätzlich im Visier stehen. Dies wollte Täubl nicht kommentieren. Sie führte nur aus: „Gegen zehn Personen von der Wahlbehörde Villach-Stadt wurde bereits Strafantrag gestellt.“