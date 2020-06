Eine Krankheit, die Distanz schafft

Rund 80.000 Menschen sind in Österreich von Schizophrenie betroffen. "Gut 20 Prozent unserer Patienten haben eine der vielen Ausprägungen dieser Krankheit", erläutert Primar Hans Rittmannsberger, Leiter der Psychiatrie I im Linzer Wagner-Jauregg. Auch für Rittmannsberger ist die Schizophrenie von einem Stigma belastet. "Wenn sich jemand den Fuß bricht, hat er kein Problem damit, das anderen mitzuteilen. Er bekommt unser Mitgefühl. Bei psychotischen Erkrankungen reagieren die Menschen anders, weil sie Angst haben." Das öffentliche Bild vom Schizophrenen sei oft fälschlicherweise geprägt vom wahnsinnigen Mörder in den Medien oder in Krimiserien, was aber nicht den Tatsachen entspricht. "Es ist eine Krankheit, wie jede andere auch und man kann sie zum Teil gut behandeln." Während eines psychotischen Schubes haben Erkrankte eine verzerrte Wahrnehmung der Realität. Die Gedanken geraten durcheinander, hinzukommen Wahnideen und Halluzinationen.