Zwei Frauen in Salzburg von Partnern misshandelt

Gleich zu zwei Fällen häuslicher Gewalt ist es am Samstag in Salzburg gekommen.

Ein 37-jähriger Mann soll im Pongau am Abend seine Ehefrau mit einem Messer attackiert und verletzt haben. Daraufhin habe er die gemeinsame Wohnung verlassen. Die 32-Jährige wählte den Notruf und erstattete Anzeige , berichtete die Polizei Salzburg. Sie wurde vom Roten Kreuz in das Klinikum Schwarzach gebracht.

Der Mann kehrte nach der Tat nach einiger Zeit wieder in die gemeinsame Wohnung zurück. Dort wurde er von der Polizei festgenommen. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Überstellung des gebürtige Kosovaren in die Justizanstalt Salzburg an.

Faustschlag ins Gesicht

In Straßwalchen versetzte ein 51-jähriger Mann seiner Lebensgefährtin am Samstagabend einen Faustschlag ins Gesicht und drohte ihr mit dem Umbringen. Als die Polizei in der gemeinsamen Wohnung eintraf, verhielt sich der Österreicher aggressiv und aufbrausend.