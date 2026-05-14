Zwei Schiffe gezogen: 64. Weltrekord für Franz Müllner

Franz Müllner ist ein außergewöhnlicher Mann. Als Extrem-Kraftsportler zog er bereits Züge, Lkws und Busse, jetzt hat er sich mit Schiffen seinen 64. Weltrekord-Titel geholt. Mit reiner Muskelkraft hat der Salzburger am Mittwoch zwei Passagierschiffe der Wolfgangsee-Schifffahrt 25 Meter weit gezogen und damit einen Weltrekord aufgestellt. Die beiden Traditionsschiffe MS Österreich und MS Salzkammergut wiegen knapp 200 Tonnen.

Vor der malerischen Kulisse des Wolfgangsees setzte der Lungauer die beiden miteinander verbundenen Schiffe allein durch seine Körperkraft in Bewegung. Mit einem Zuggewicht von rund 250 Kilogramm bewältigte der Extremsportler die 25 Meter lange Strecke über das Wasser und sorgte damit für staunende Gesichter bei den zahlreichen Zuschauerinnen und Zuschauern vor Ort. Der Rekord wurde offiziell vom Rekord-Institut für Deutschland anerkannt und zertifiziert.

Für Schmetterlingskinder

„Dieser Weltrekord ist für mich weit mehr als ein sportlicher Erfolg. Es geht darum zu zeigen, was möglich ist, wenn Wille, Vorbereitung und ein starkes Umfeld zusammenkommen“, so ein erschöpfter, aber glücklicher Müllner nach dem Weltrekord. Es sei bereits der 64. Weltrekord des Lungauers und werde laut Aussendung vom Rekord-Institut für Deutschland offiziell anerkannt und zertifiziert.

Auch Tobias Pürcher, Geschäftsführer der Salzburg AG Tourismus GmbH, zeigte sich beeindruckt: „Zwei unserer Schiffe gleichzeitig in Bewegung durch reine menschliche Kraft zu erleben, ist auch für uns als Betreiber ein historischer Moment. Wir sind stolz, Teil dieses außergewöhnlichen Projekts gewesen zu sein.“