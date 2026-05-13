Ratschenbauer aus dem Weinviertler holt den Weltrekord

Für viele andere wäre es wohl nur ein altes Wagenrad gewesen. Für Ernst Ribisch war es hingegen eine neue Herausforderung: Der Herrnbaumgartner ist als Ratschenbauer bekannt und hütet das alte Brauchtum wie seinen Augapfel. Mit viel Geschick und Liebe zur Tüftelei repariert und baut er seit vielen Jahren Ratschen, große wie kleine. Und nun hat er sogar kurzerhand eine der größten Ratschen der Welt gebaut.

„Das Wagenrad hing lange Zeit als Luster in unserem Presshaus“, erzählt Ribisch, wie es dazu kam. Um mehr Licht zu haben, ließ es jedoch abnehmen – woraufhin es zunächst achtlos in einer Ecke lagerte. Bis ihn ein Tischler aus der Region historische Aufnahmen von großen Schubkarrenratschen zeigte, die Ribisch zuvor schon oft im kleineren Maßstab gebaut hatte. Zündende Idee „Da kam mir die Idee, das Rad in einer großen Ratsche zu verbauen“, so Ribisch. Also machte er sich mit der gewohnten Akribie an die Arbeit: In seiner Werkstatt probierte er verschiedene Versionen aus, überlegte genau, welche Holzarten er in welchen Dimensionen verbauen musste. Denn eines war klar: Ratschen musste die neue Riesenratsche schon – auch dann, wenn Ribisch sie eigentlich nur als Ausstellungsstück für seine Arbeit verwenden wollte.

Erst durch einen Hinweis wurde ihm klar, dass er womöglich einen Weltrekord erzielt hatte: Die Schubkarrenratsche ist satte 2,71 Meter lang, 0,58 Meter breit und 20,1 Kilogramm schwer. Und sie ist laut – mit 80 Dezibel etwa so laut wie ein vorbeifahrender Lkw.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Privat Ernst Ribisch mit seiner 2,71 Meter großen Weltrekord-Ratsche.