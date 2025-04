Wie ein Weinviertler althergebrachtes Brauchtum bewahren will

Mittlerweile gehört Ernst Ribisch zu Ostern wie der Osterhase. Im Weinviertel sowieso, aber auch weit über die niederösterreichische, ja sogar über die österreichische Grenze hinaus.

Denn Ribisch baut seit mehr als 40 Jahren Ratschen – als einer von wenigen Menschen in Europa, die dieses Handwerk noch beherrschen. Damit hütet er das althergebrachte Brauchtum, und zwar von seiner Holzwerkstatt in der Herrnbaumgartner Kellergasse (Bezirk Mistelbach) aus. Dass im Frühjahr Journalisten an seine Türe klopfen, ist er daher längst gewöhnt.