Vater soll neun Monate alte Tochter gewürgt haben: 15 Monate teilbedingt

Ein 30-jähriger Salzburger, der laut Anklage im Jänner 2024 im Flachgau seine neun Monate alte Tochter gewürgt haben soll, ist am Dienstag wegen schwerer Körperverletzung zu einer teilbedingten Haftstrafe von 15 Monaten, davon zehn Monate bedingt, am Landesgericht Salzburg verurteilt worden. Der Mann wurde in dieser Causa im Oktober 2025 wegen absichtlich schwerer Körperverletzung zu drei Jahren unbedingter Haft verurteilt. Der Prozess musste neu aufgerollt werden.

Zu dem Vorfall kam es in einer Wohnung im Flachgau. Der bisher unbescholtene Angeklagte war mit seiner Tochter allein zu Hause. Seine damalige Freundin und Mutter des gemeinsamen Kindes sei wegen Erledigungen außer Haus gewesen, sagte er zu Prozessbeginn im Jänner 2025. Er sei damals mit dem Kind auf der großen Couch im Wohnzimmer gelegen, plötzlich sei seine Tochter mit dem Kopf voran von der Couch gefallen. Reflexartig habe er sie mit der Hand im Schulterbereich und am Hals aufgefangen. Sie habe etwa zwei Minuten geschrien, sich dann wieder beruhigt und weitergespielt, schilderte der Kindesvater. Würgemale am Hals Der gerichtsmedizinische Gutachter hat allerdings festgestellt, dass die Verletzungen des Kindes nicht mit der Verantwortung des Beschuldigten in Einklang zu bringen seien. Es handle sich um unregelmäßige Einblutungen in der Haut und im Gewebe, teils flächen-und streifenförmig. „Es ist von einer stumpfen Gewalteinwirkung mit quetschender Komponente über viele Sekunden auszugehen. Wir sprechen von Würgemalen“, erläuterte der Sachverständige.