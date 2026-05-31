Rasen, Drogen, Alkohol: Polizei bremst in Salzburg drei Lenker aus

In der Nacht auf Sonntag haben Polizistinnen und Polizisten in und um Salzburg gleich drei Fahrzeuglenker aus dem Verkehr gezogen. Die Vorfälle stehen im Zusammenhang mit massiver Geschwindigkeitsüberschreitung, Drogenbeeinträchtigung und Alkohol am Steuer – alle drei Männer werden angezeigt. Raserfahrt Der spektakulärste Fall ereignete sich auf der Westautobahn (A1) in Fahrtrichtung Wien: Beamten fiel ein Pkw auf, der mit mutmaßlich 196 km/h unterwegs war – bei einer erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h. Der Lenker soll damit fast doppelt so schnell gefahren sein wie erlaubt.

Bei der Abfahrt Klessheim hielten die Polizisten den 24-jährigen Saalfeldener an. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann aus dem Pinzgau mutmaßlich durch Drogen beeinträchtigt war. Eine klinische Untersuchung soll er verweigert haben. Einen Führerschein hatte er nicht bei sich – die Beamten nahmen diesen daher digital ab. Eine Beschlagnahme des Fahrzeuges unterblieb, da es sich um das Leasingfahrzeug eines anderen Zulassungsbesitzers handelte; dies wurde in Rücksprache mit der Bezirkshauptmannschaft Salzburg-Umgebung entschieden. Drogen und Alkohol Kurz vor Mitternacht desselben Tages hielten Polizisten in der Stadt Salzburg einen weiteren Pkw-Lenker an. Der Amtsarzt stellte bei dem 20-jährigen Salzburger mutmaßlich Fahruntauglichkeit fest – sowohl wegen Suchtmittelkonsums als auch wegen Übermüdung. Die Weiterfahrt wurde dem jungen Mann untersagt, er wird angezeigt.