Sturm am Wolfgangsee: Kajakfahrer konnten nicht zurück ans Ufer

Zwei Kajakfahrer sind Samstagabend am Wolfgangsee gerettet worden. Sie hatten die Sturmwarnung übersehen und kamen, als das Unwetter aufzog, nicht mehr selbst ans Ufer, bestätigte Rudolf Pichler, Ortsstellenleiter der Wasserrettung St. Gilgen, einen Bericht des ORF Salzburg.