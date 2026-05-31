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Salzburg

Sturm am Wolfgangsee: Kajakfahrer konnten nicht zurück ans Ufer

Die Wasserrettung brachte die Sportler wohlbehalten an Land zurück.
31.05.2026, 11:30

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Zwei Kajakfahrer sind Samstagabend am Wolfgangsee gerettet worden. Sie hatten die Sturmwarnung übersehen und kamen, als das Unwetter aufzog, nicht mehr selbst ans Ufer, bestätigte Rudolf Pichler, Ortsstellenleiter der Wasserrettung St. Gilgen, einen Bericht des ORF Salzburg. 

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Die Wasserrettung rückte mit einem Boot aus, um die Wassersportler, die nahe der Falkensteiner Wand unterwegs waren, an Land zu holen. Sie überstanden den Zwischenfall nass, aber unverletzt, so Pichler.

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