Zwei Bergwanderer aus Deutschland, die sich am späten Freitagnachmittag am Untersberg im Flachgau verirrt hatten, sind von Bergrettern aus Grödig gerettet worden. Der Mann und die Frau im Alter von 23 und 24 Jahren waren laut Bergrettung vom Stöhrhaus auf 1.894 Meter Seehöhe in Richtung Bergstation der Seilbahn aufgebrochen. Im Bereich der Mittagsscharte auf 1.670 Meter Seehöhe verstiegen sich die beiden in unwegsames und felsiges Gelände. Sie setzten einen Notruf ab.

Der Alarm ging kurz nach 16 Uhr bei der Ortsstelle der Bergrettung Grödig ein. „Wir fuhren mit der Gondel auf den Berg und konnten die beiden Deutschen rasch auffinden“, schilderte Einsatzleiter Thomas Hettegger. Mittels Seilsicherung brachten die Einsatzkräfte die beiden in sicheres Gelände in Richtung der Skipiste. Dort wurden sie mit einem Quad der Bergrettung ins Tal nach Grödig gefahren.