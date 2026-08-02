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Salzburg

Tödlicher Unfall in Kuchl: Mann auf Fahrbahn überfahren

Ein 34-Jähriger ist in der Nacht auf Sonntag auf der Salzachtalstraße in Kuchl (Bezirk Hallein) von einem Auto überrollt und tödlich verletzt worden.
02.08.2026, 15:24

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Eine Polizistin steht vor einem Polizeiauto mit eingeschaltetem Blaulicht und trägt eine Warnweste.

Ein 34-Jähriger ist in der Nacht auf Sonntag auf der Salzachtalstraße in Kuchl (Bezirk Hallein) von einem Auto überrollt und getötet worden. Der Mann war auf der Fahrbahn gelegen, ein 36-jähriger Lenker sah ihn zu spät und konnte nicht mehr bremsen. 

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Agenturen  | 

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