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Tödlicher Unfall in Kuchl: Mann auf Fahrbahn überfahren
Ein 34-Jähriger ist in der Nacht auf Sonntag auf der Salzachtalstraße in Kuchl (Bezirk Hallein) von einem Auto überrollt und tödlich verletzt worden.
Ein 34-Jähriger ist in der Nacht auf Sonntag auf der Salzachtalstraße in Kuchl (Bezirk Hallein) von einem Auto überrollt und getötet worden. Der Mann war auf der Fahrbahn gelegen, ein 36-jähriger Lenker sah ihn zu spät und konnte nicht mehr bremsen.
Trotz Reanimationsmaßnahmen verstarb der 34-Jährige noch an der Unfallstelle. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Obduktion an, so die Polizei.
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