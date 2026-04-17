Frauerl musste ins Heim: Katze in Salzburg sollte erschossen werden

Mit ihren 15 Jahren ist "Lena" eine Katzenseniorin und trotz des hohen Alters gesund und "ein anschmiegsames Wesen", beschreibt Johanna Stadler, Geschäftsführerin der Pfotenhilfe.

Katze sollte getötet werden

Seit ein paar Tagen ist die Katze beim Tierschutzverein untergebracht und wartet auf ein neues Zuhause: "Lena" sollte laut Pfotenhilfe von einem Jäger erlegt werden, weil ihr Frauerl ins Seniorenheim ziehen musste, die Katze nicht mitdurfte und sich niemand fand, der sie aufnehmen wollte.