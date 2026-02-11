Drei Hundewelpen aus verwahrloster Wohnung im Flachgau gerettet

Dramatische Szenen spielten sich kürzlich in einer Wohnung im Flachgau ab: Drei erst wenige Wochen alte Hundewelpen wurden vom Tierschutzhof Pfotenhilfe aus katastrophalen Zuständen befreit. Möglich wurde die Rettung durch die Festnahme ihres Halters.

Als der Besitzer von der Polizei festgenommen wurde, blieb das Schicksal der Welpen zunächst ungewiss. Da die Tiere unversorgt in der Wohnung zurückgeblieben wären, alarmierten die Beamten umgehend das Veterinäramt. Kurz darauf rückten Mitarbeiter der Pfotenhilfe aus – und fanden erschütternde Zustände vor.

Vierbeiner waren stark geschwächt "In einer stinkenden, verschimmelten Ecke mussten die zwei Buben und das Mädchen im eigenen Kot und Urin eingepfercht dahinvegetieren", berichtet Pfotenhilfe-Chefin Johanna Stadler. Die Welpen seien stark geschwächt gewesen: "Sie hatten Milben, Würmer und Durchfall und ganz offensichtlich noch nie einen Tierarzt gesehen. Ihre mageren Körper waren hungrig und kraftlos."