Kurz vor Ostern: Kaninchen und Hühner ausgesetzt

Vor Kurzem wurde am Tierschutzhof Pfotenhilfe ein Kaninchen abgegeben, das in Bürmoos (Salzburg) alleine in einer Wiese gefunden worden war. Ebenso kamen drei Hühner aus Munderfing (Oberösterreich) in die Obhut des Vereins, die auf einer Straße herumirrten.

Ungewollte Geschenke?

"Ich befürchte, dass es sich bei den Tieren um inzwischen ungewollte Geschenke handelt, an denen man das Interesse verloren hat", betont Johanna Stadler, Chefin des Tierschutzvereins.