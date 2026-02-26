Einsame Hasenbabys: Wann eingegriffen werden sollte

Hunderte in Not geratene Wildtiere werden jährlich von der Pfotenhilfe aufgenommen, gepflegt und wieder ausgewildert. Am Mittwoch wurden die ersten Wildhasenbabys der Saison in die Tierschutzeinrichtung gebracht: Eines befand sich am Straßenrand im Bezirk Braunau , das andere wurde von einem Hund im Salzburger Flachgau aufgespürt.

Pfotenhilfe-Chefin Johanna Stadler weist darauf hin, dass sich nicht jedes Junge ohne seine Elterntiere in einer Notsituation befindet. Feldhasen würden etwa von ihren Müttern in Grasmulden zurückgelassen, um das Anlocken von Fressfeinden zu verhindern. Wenn die Tiere jedoch von etwa Katzen oder Hunden verschleppt, ungeschützt am Straßenrand zurückgelassen oder durch das Ausbringen von Gülle gefährdet werden, besteht Handlungsbedarf. "Es ist unsere nicht nur gesetzliche, sondern auch moralische Pflicht, diesen Tieren zu helfen", so Stadler.

Es empfiehlt sich, vorab bei Wildtierauffangstationen, Tierheimen oder Tierärztinnen und Tierärzten telefonisch nachzufragen. Hunde sollten zum Schutz der Tiere an der Leine geführt werden.