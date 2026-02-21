Neuer Shop: Wo Spenden gesammelt und Katzen gestreichelt werden

Es ist beinahe unmöglich, das neue Geschäft in der Kremser Dinstlstraße zu übersehen. In knalligem Orange hebt sich der Eingangsbereich deutlich von der cremefarbenen Fassade ab. An der Tür findet sich mit der blauen Zeichnung einer Katze der nächste Blickfang – und ein erster Hinweis darauf, was Gäste im Inneren erwartet. Wenige Treppenstufen führen in einen hellen Raum voller Regale und Verkaufstische. Die Farben Orange und Blau ziehen sich auch hier konsequent durch die Einrichtung, finden sich in Teppich, Möbeln und Wänden wieder.

Den roten Faden im Sortiment zu erkennen, fällt deutlich schwerer. Kleidung, Keramik und gerahmten Kunstdrucken bilden nur einen Bruchteil dessen, was zum Verkauf angeboten wird. Schlüsselanhänger liegen in Schüsseln neben schmuckbehangenen Ständern. Ein Wassersprudler steht zwischen Kaffeemaschine und Kuchenmixer. Vieles ist bereits gebraucht, manches von Hand gefertigt. Eines haben alle Produkte doch gemeinsam: Sie wurde für den guten Zweck gespendet und sollen nun auch für den guten Zweck verkauft werden. Ungewöhnliches Konzept Im "Save Cats"-Shop trifft Second Hand auf Cafébetrieb und Tierschutz. Ein eher ungewöhnliches Konzept, hinter dem Mareike Schnabl steckt. Die neunfache Katzenmama hat bereits vor einigen Jahren "Save Cats – Yes We Can" gegründet. Der gemeinnützige Verein mit Sitz in Langenlois organisiert Kastrationen für heimatlose Katzen und vermittelt die Tiere an ein neues Zuhause. Damit diese ehrenamtliche Arbeit gelingen kann, müssen Kosten für Tierarzt, Futter und den laufenden Betrieb der Einrichtung gedeckt werden.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Kristina Leitner Der Second-Hand-Shop erinnert ein wenig an eine Boutique.

Wenn es um die Finanzierung ihrer Tierschutzaktivitäten geht, setzte die ausgebildete Innenarchitektin von Anfang an auf kreative Ideen. Den Verein hat sie hauptsächlich mit der Versteigerung selbst genähter Katzenbettchen und Spielzeuge aufgebaut. "Die sind in der Szene mittlerweile auch bekannt", wie sie erzählt. Später sammelte die Obfrau zusammen mit engagierten Vereinsmitgliedern gebrauchte Gegenstände und besuchte Flohmärkte, um sie zu Geld zu machen. Eine zeitaufwendige Aufgabe, die schließlich zu ihrem ersten Secondhandladen in der Hafnerstraße und nun zum "Save Cats"-Shop führte.

Das Konzept in beiden Geschäften ist ähnlich, mit Ausnahme von zwei Unterschieden. Da wäre zunächst die blitz-blau gestrichene Kaffee-Nische, die am Eingang als "Save Cats"-Café angekündigt wird. Auf einem Tresen stehen Teebeutel und Kaffeekapseln bereit, weitere Getränke sind eingekühlt. In naher Zukunft sollen außerdem drei Katzen, die auf der Suche nach einem Zuhause sind, in der Distlstraße einziehen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Tatjana Thiel / Save Cats Yes We Can Bald ziehen drei Katzen in dem Geschäftslokal ein.