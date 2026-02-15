Feder, Fisch, Fantasie: Breuers Frauenbilder in Kremser Ausstellung

Frauen, umrahmt von Federn. Frauen, mit Schaltkreisen und Schrauben anstelle von Gehirnen. Frauen, die Fische auf Köpfen balancieren, in einer Taucherbrille vor ihren Augen tragen, als Eis am Stiel zwischen den Lippen halten. Frauen sind es, die sich wie ein roter Faden durch die künstlerische Arbeit von Doris Breuer ziehen und Frauen werden es sein, die auch ihre kommende Ausstellung in Krems prägen.

"Ich male eigentlich nur Frauengesichter und Körper", erzählt die Mühlviertlerin im Gespräch mit den KURIER. Die Malereien sind das Ergebnis ihrer Auseinandersetzung mit Themen, die entweder sie persönlich oder die Welt allgemein beschäftigen. "Das greife ich auf und mache dann Serien daraus." Ein "Potpourri" dieser Serien ist unter dem Titel "tricky fem – beyond the expected" ab 27. Februar in der Galerie "Die Wegscheid Nr. 3" zu sehen. Naturverbunden Die Gemälde entstanden größtenteils in einem alten Mühlviertler Bauernhof, der Breuer beruflich wie privat zur Heimat geworden ist. Dort findet sich das zweite wiederkehrende Thema ihrer Stücke: die Natur. "Man kommt nur über eine Waldstraße zu meinem Platz. Also ich lebe ganz in der Einöde", sagt Breuer. Zwischen Wald und Wiesen widmet sich die Künstlerin ihrem Schaffen in einem umfunktionierten Stadl – am liebsten in den Morgenstunden: "Ich stehe mit einem Kaffee auf und beginne dann."

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Doris Breuer "melting boundaries" ist ebenfalls ausgestellt.

Jedem Bild geht ein Entwurf voraus, den Breuer auf an Holzwände getackerte Leinenbahnen überträgt, bevor sie zu Pinsel und Ölfarben greift. Die vollendeten Stücke werden anschließend auf Rahmen gespannt. Ihren Stil beschreibt die Oberösterreicherin als zeitgenössisch-expressiv: "Sie sind gegenständlich, aber auch mit abstrakten Aspekten darin."

Breuer ist Vollzeit-Künstlerin. Der Weg dorthin wurde ihr unter anderem familiär geebnet, viele ihrer Verwandten seien ebenfalls in der Branche tätig. "Da habe ich das vorgelebt bekommen", sagt Breuer. Gleichzeitig ist das Malen für die Oberösterreicherin mehr als ein Brotberuf. Es ist etwa eine Möglichkeit, ganz im Moment zu sein. "Da gibt es eigentlich nichts anderes mehr auf der Welt, sondern nur mich und die Malerei. Und das ist für mich ein verbindendes Gefühl, das ich so sehr liebe." Fernweh Wenn Breuer ihre Werke auf die Leinwand bringt, fühlt sich das für die 51-Jährige auch ein bisschen nach Freiheit an. Beinahe wie eine ihrer liebsten Beschäftigungen: das Reisen. Die Jahre zwischen 18 und 28 hat die Malerin vorwiegend im Ausland verbracht. Eine Zeit, in der sie teilweise bereits mit ihrem mobilen Atelier – einem Pickup Camper – unterwegs war. "Ich habe dann zwei Kinder bekommen und dann ist das nicht mehr so leicht möglich gewesen", sagt Breuer.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Doris Breuer Breuer arbeitet meist im Mühlviertel, ist aber auch bei ihren Reisen künstlerisch aktiv.

Bis heute zieht es sie dennoch regelmäßig in die Ferne. Zwei bis drei Monate pro Jahr verbringt die 51-Jährige auf Künstlerresidenzen im Ausland. "Das Reisen und die Malerei, das sind die zwei Sachen, die meinem Wesenszug entsprechen. Und so kann ich das verbinden", sagt Breuer. Die nächste Fahrt ist bereits geplant. Im April reist die Künstlerin nach Kreta.

Die Wegscheid Nr. 3 Geschichte

Die Galerie "Die Wegscheid Nr. 3" zählt zu den jüngsten kulturellen Einrichtungen in Krems. 2025 wurden die Räumlichkeiten in der Altstadt mit einer Vernissage von Helmut Szlezak eröffnet. Programm

Neben der Ausstellung von Doris Breuer sind in den kommenden Monaten unter anderem ein Vortrag von Thomas Bauer und eine Lesung mit Attila Molnár geplant. Fotograf Stefan Sappert, Maler Leo Lang sowie Künstlerin Chantal Bucco stellen ebenfalls aus. Eigentümer

Die Galerie hat der parteilose Gemeinderat Dominic Heinz ins Leben gerufen. Sein Projekt wurde im Rahmen eines Start-up-Wettbewerbs ausgezeichnet. Da er selbst in der Jury saß, sorgte die Vergabe für Kritik. Er gab den Preis zurück. Heuer wurde die Transparenz bei der Vergabe erhöht, so die Stadt.