Brandgeruch weckte Feriengäste in Thalgau: Akku-Ladegerät brannte

In der Nacht auf den Donnerstag kam es in Thalgau im Salzburger Flachgau zu einem Brand im Nebengebäude eines landwirtschaftlichen Anwesens. Im Nebengebäude befinden sich neben der Werkstatt auch eine Garage und eine Ferienwohnung.

Brandgeruch

Durch leichten Brandgeruch wurden die Gäste der Ferienwohnung auf den Brand aufmerksam und verständigten den 71-jährigen Vermieter. Dieser alarmierte die Einsatzkräfte.