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Salzburg

Brandgeruch weckte Feriengäste in Thalgau: Akku-Ladegerät brannte

In der Werkstatt eines landwirtschaftlichen Nebengebäudes brach Feuer aus.
14.05.2026, 19:43

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Feuerwehr im Einsatz

In der Nacht auf den Donnerstag kam es in Thalgau im Salzburger Flachgau zu einem Brand im Nebengebäude eines landwirtschaftlichen Anwesens. Im Nebengebäude befinden sich neben der Werkstatt auch eine Garage und eine Ferienwohnung.

Brandgeruch

Durch leichten Brandgeruch wurden die Gäste der Ferienwohnung auf den Brand aufmerksam und verständigten den 71-jährigen Vermieter. Dieser alarmierte die Einsatzkräfte.

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Der Brand konnte dann durch die Feuerwehr rasch unter Kontrolle gebracht werden. Schaden entstand lediglich in der Werkstatt. Durch den Brandermittler konnte am Vormittag des 14. Mai der Ausbruchsbereich auf die Werkbank eingegrenzt werden.

Akkuladegerät

Laut Angaben des 71-Jährigen befand sich hier ein Ladegerät für Akkus einer Elektrosäge. Ein technischer Defekt des dauerhaft angesteckten Ladegerätes dürfte zum Brand geführt haben.

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Die Schadenssumme ist bis dato nicht bekannt. Durch den Brand wurde niemand verletzt.

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