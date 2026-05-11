Tödliche Schüsse auf Einbrecher: Hausbewohner freigesprochen

Am Landesgericht Salzburg ist am Montag ein Hausbewohner, der am 31. Juli des Vorjahres einen Einbrecher in der Stadt Salzburg mit einem Schuss in den Hinterkopf getötet hatte, vom Mordvorwurf freigesprochen worden. Die Geschworenen verneinten einstimmig die Frage nach Mord und bejahten ebenso einstimmig die Frage nach Notwehr. Der 66-Jährige wurde daher freigesprochen und enthaftet, informierte Gerichtssprecher Thomas Tovilo-Moik. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Mann gab zunächst mehrere Warnschüsse ab

Die Tat hatte sich am Nachmittag des 31. Juli im Stadtteil Gnigl ereignet. Der 31-jährige Einbrecher war damals gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin in das Haus mit Garten eingedrungen, in dem der 66-Jährige alleine wohnte. Das Paar soll den Maschendrahtzaun zum Wohnhaus aufgeschnitten haben und über den Garten zur Terrasse gelangt sein. Dort sammelte das Duo Beute aus dem Haus zusammen. Nachdem die beiden bereits einen Teil des Diebesguts weggebracht hatten, kehrten sie zum Haus zurück. Dabei wurden sie vom heimkommenden Bewohner überrascht. Laut Staatsanwaltschaft gab der Angeklagte zunächst mehrere Warnschüsse ab. Als die Flüchtenden bereits im Garten waren, habe er dann auf den Körper des Einbrechers geschossen. Das Projektil traf den Ungarn am Hinterkopf, der Mann starb kurz darauf im Krankenhaus.