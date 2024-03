Surfer in Seenot aus Salzburger Wallersee gerettet

Die Wasserrettung hat Samstagmittag einen Surfer aus dem Wallersee (Flachgau) gerettet. Dem Mann war bei aufziehenden Schlechtwetter die Kraft ausgegangen.

Er konnte weder das Ufer in Zell am Wallersee erreichen noch wieder auf das Surfbrett klettern. Die Wasserrettung nahm den unverletzten, aber leicht unterkühlten Mann auf und brachten ihn an Land, berichtete diese in einer Aussendung.

Die Wasserrettung war mit neun Einsatzkräften und einem Rettungsboot im Einsatz. Weiters standen die Feuerwehr Seekirchen und das Rote Kreuz bereit.