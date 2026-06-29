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Salzburg

Stromausfall in Salzburg: Tausende Haushalte betroffen

Wegen eines Kurzschlusses fiel am Montag in mehreren Stadtteilen der Strom aus. Nach rund 25 Minuten waren alle Betroffenen wieder versorgt.
29.06.2026, 15:29

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Ende des 2. Lockdown - Handel und Dienstleister dürfen wieder aufsperren

Ein Kurzschluss auf einem 10-kV-Kabel hat am Montag ab 13.30 Uhr für einen kurzzeitigen Stromausfall in Teilen der Stadt Salzburg ausgelöst.

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Betroffen waren laut dem Energieversorger Salzburg AG Teile der inneren Stadt, Lehen und Schallmoos, wo rund 3.500 Personen ohne Strom waren. Bereits nach wenigen Minuten sei der Großteil der betroffenen Kundinnen und Kunden wieder ans Netz angeschlossen worden, hieß es. Um 13.55 Uhr waren wieder alle mit Strom versorgt. 

Salzburg
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