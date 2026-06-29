Defekt legt ÖBB-Zug lahm: 200 Fahrgäste mussten evakuiert werden

Ein Defekt in der Bremsanlage hat am Montag in der Früh einen Regionalzug auf der Westbahnstrecke kurz nach der Ausfahrt aus dem Bahnhof Seekirchen am Wallersee lahmgelegt. Rund 200 Passagiere des REX21, der von Braunau nach Salzburg unterwegs war, wurden gegen 8 Uhr mit Hilfe der Freiwilligen Feuerwehr Seekirchen auf freier Strecke evakuiert. Für die Weiterfahrt der Fahrgäste stellten die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) Busse bereit.