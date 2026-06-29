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Salzburg

Defekt legt ÖBB-Zug lahm: 200 Fahrgäste mussten evakuiert werden

Der Regionalzug konnte nach der Ausfahrt aus dem Bahnhof Seekirchen am Wallersee nicht mehr weiterfahren.
29.06.2026, 12:32

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Ein Bild des Regionalzuges und dutzender Passagiere bei der Evakuierung

Ein Defekt in der Bremsanlage hat am Montag in der Früh einen Regionalzug auf der Westbahnstrecke kurz nach der Ausfahrt aus dem Bahnhof Seekirchen am Wallersee lahmgelegt. Rund 200 Passagiere des REX21, der von Braunau nach Salzburg unterwegs war, wurden gegen 8 Uhr mit Hilfe der Freiwilligen Feuerwehr Seekirchen auf freier Strecke evakuiert. Für die Weiterfahrt der Fahrgäste stellten die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) Busse bereit.

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Ein Zurückschieben des Zuges zum Bahnsteig sei nicht möglich gewesen, hieß es. Die ÖBB bedanken sich bei den Einsatzkräften in Seekirchen für ihre Unterstützung und entschuldigen sich bei den Fahrgästen, darunter viele Pendler, „für den verzögerten Start in die neue Woche“.

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