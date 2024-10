Streitereien bei Veranstaltungen beschäftigten Salzburger Polizei

Zwei handfeste Auseinandersetzungen beschäftigten am Wochenende die Salzburger Polizei. Am Sonntag kam es gegen Ende eines Fußballmatches im Salzburger Stadtteil Nonntal zu einer Rauferei zwischen mehreren Personen. Ein 32-Jähriger landete dabei im Krankenhaus. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Auch in Taxenbach wurde ein 20-Jähriger tags zuvor spitalsreif geprügelt, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung.

Wer der Auslöser für die Schlägerei während des Fußballspieles war, dürfte für die Ermittler bereits feststehen. Ein 40-jähriger Rumäne soll als Haupttäter ausgeforscht sein. Seinen verletzten 32-jährigen Landsmann brachte das Rote Kreuz ins Uniklinikum Salzburg.

Auch am Nationalfeiertag kam es zu einer Auseinandersetzung

Schon am Nationalfeiertag attackierten zwei Pinzgauer im Alter von 17 und 19 Jahren einen 20-Jährigen bei einer Veranstaltung in Taxenbach (Bezirk Zell am See) so schwer, dass dessen Kopfverletzungen im Kardinal Schwarzenberg Klinikum versorgt werden mussten. Der Grund für die Auseinandersetzung war nicht bekannt. Die beiden Angreifer konnten aufgrund der Täterbeschreibung ausgeforscht werden, sie zeigten sich aber nicht geständig. Sie wurden angezeigt.