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Salzburg

Stallgebäude im Salzburger Flachgau bei Brand zerstört

Großaufgebot der Feuerwehr war vor Ort im Einsatz. Im Stall befanden sich bei Brandausbruch keine Tiere, der Sachschaden dürfte jedoch enorm sein.
27.06.2026, 12:02

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Brand in Seekirchen

In Anthering (Flachgau) ist am Freitag gegen 19.30 Uhr der Stall eines Bauernhofs in Brand geraten. Ein Großaufgebot mehrerer Feuerwehren mit nahezu 250 Einsatzkräften brachte den Brand im Laufe des Abends unter Kontrolle. 

Während der Stall des Hofs vollständig abbrannte, wurde das Wohnhaus zum Teil beschädigt, berichtete die Polizei. Zur Brandursache laufen die Ermittlungen. Im Stall befanden sich bei Brandausbruch keine Tiere, der Sachschaden dürfte jedoch enorm sein.

Feld und Wald brannten: 16 Feuerwehren bei Melk im Großeinsatz

Glutnester flammten neu auf

Am Samstagvormittag waren noch Nachlöscharbeiten im Gange, da immer wieder Glutnester im Heu aufflammten. Zugleich gestalteten sich die Löscharbeiten schwierig: Die Feuerwehren mussten ein halbes Dutzend Zuleitungen für die Versorgung mit Wasser legen, zudem wurde eine Gasflasche aus dem Gebäude geborgen.

Salzburg
Agenturen, sta  | 

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