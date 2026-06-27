Stallgebäude im Salzburger Flachgau bei Brand zerstört

In Anthering (Flachgau) ist am Freitag gegen 19.30 Uhr der Stall eines Bauernhofs in Brand geraten. Ein Großaufgebot mehrerer Feuerwehren mit nahezu 250 Einsatzkräften brachte den Brand im Laufe des Abends unter Kontrolle.

Während der Stall des Hofs vollständig abbrannte, wurde das Wohnhaus zum Teil beschädigt, berichtete die Polizei. Zur Brandursache laufen die Ermittlungen. Im Stall befanden sich bei Brandausbruch keine Tiere, der Sachschaden dürfte jedoch enorm sein.