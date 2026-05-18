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Salzburg

Versuchter Raub in Salzburg: Täter flüchten ohne Beute

Täter wollten eine Frau in ihrer Salzburger Wohnung überfallen, flüchteten offenbar ohne Beute. Großfahndung der Polizei wurde abgebrochen.
18.05.2026, 14:42

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Polizeiautos, drei Polizisten im Hintergrund.

Im Salzburger Stadtteil Parsch ist es am Montag zu einem Großeinsatz der Polizei gekommen: Ein unbekannter Täter soll kurz vor 9 Uhr versucht haben, die Bewohnerin einer Wohnung zu überfallen.

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Der Mann soll die Frau mit einem unbekannten Gegenstand bedroht haben, dabei kam es auch zu einem "körperlichen Kontakt", berichtete die Polizei. Laut Rotem Kreuz dürfte aber niemand verletzt worden sein. Nachbarn berichteten gegenüber Medien von einem zweiten Verdächtigen.

Zwei Männer wollten Tür aufdrücken

Noch liegen über den Vorfall wenig gesicherte Informationen vor, berichtet die APA. Laut "Salzburger Nachrichten" soll die überfallene Frau nach der Tat eine Nachbarin alarmiert haben. Diese berichtete, dass es an der Tür geläutet habe. Als die Bewohnerin öffnen wollte, hätten zwei Männer sofort versucht, die Tür aufzudrücken. Zudem hätten sich die Verdächtigen mit den Worten "Wo ist die alte Frau?" nach der Mutter der Bewohnerin erkundigt.

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"Derzeit laufen die Einvernahmen, die Arbeit der Spurensicherung ist mittlerweile abgeschlossen", sagte eine Sprecherin der Polizei zur APA. Die Großfahndung nach den Unbekannten sei gegen 11 Uhr wieder für beendet erklärt worden. Der oder die Täter sind flüchtig.

Salzburg
Agenturen  | 

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