Überfall in Salzburg: Bewaffneter raubt Wettlokal aus

Ein Unbekannter hat am späten Donnerstagabend im Salzburger Stadtteil Schallmoos ein Wettlokal überfallen . Der Mann bedrohte die Mitarbeiterin mit einer vorgehaltenen Schusswaffe und forderte Geld.

Dieses nahm er dann selbst aus der Kassa und floh in unbekannte Richtung. Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein, die bis Freitag aber keinen Erfolg brachte, wie die Polizei am Freitag in einer Aussendung mitteilte. Die Höhe der Beute war vorerst nicht bekannt.