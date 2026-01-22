Verkehrsunfall mit 3,1 Promille: Lenker flüchtete in Salzburg zu Fuß

In Wals (Flachgau) hat am Mittwochabend ein 33-jähriger Autolenker nach einem Verkehrsunfall zu Fuß die Flucht ergriffen. Der Österreicher war zuvor an einer Kreuzung mit einem zweiten Wagen zusammengestoßen. Dank Unfallzeugen konnte die Polizei den Flüchtigen kurz darauf in der Nähe anhalten.