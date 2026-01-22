Verkehrsunfall mit 3,1 Promille: Lenker flüchtete in Salzburg zu Fuß
Ein 33-jähriger Autolenker stieß mit einem zweiten Wagen zusammen. Es dürfte niemand verletzt worden sein.
In Wals (Flachgau) hat am Mittwochabend ein 33-jähriger Autolenker nach einem Verkehrsunfall zu Fuß die Flucht ergriffen. Der Österreicher war zuvor an einer Kreuzung mit einem zweiten Wagen zusammengestoßen. Dank Unfallzeugen konnte die Polizei den Flüchtigen kurz darauf in der Nähe anhalten.
Ein Alkomattest ergab dabei einen Wert von 3,1 Promille. Die Beamten nahmen dem Mann den Führerschein ab, er wird angezeigt. Bei der Kollision dürfte niemand verletzt worden sein.
