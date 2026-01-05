Oberösterreich

Verkehrsunfall im Bezirk Freistadt: Mutter und zwei Kinder verletzt

Polizeieinbsatz
Der Vater blieb bei dem Unfall unverletzt. Eine 63-Jährige hatte den Pkw der Familie übersehen.
05.01.26, 09:20
Bei einem Autounfall Sonntagabend in Pregarten (Bezirk Freistadt) sind eine Mutter und ihre zwei Kinder verletzt worden. Eine 63-Jährige hatte beim Linksabbiegen den entgegenkommenden Wagen, der vom Vater gelenkt wurde, übersehen.

Der 38-Jährige bremste zwar noch, konnte aber die Kollision nicht mehr verhindern. Seine 36-jährige Frau, die Kinder, ein und fünf Jahre alt, sowie die Unfalllenkerin wurden ins UKH Linz eingeliefert. Der Mann blieb unverletzt, so die Polizei.

