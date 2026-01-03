Führerscheinloser raste mit Pkw in Oberösterreich auf Polizisten zu

Ein führerscheinloser 28-Jähriger ist Freitagnachmittag mit dem Auto seines Bruders bei Rainbach (Bezirk Freistadt) auf zwei Polizisten zugerast, die gerade bei einer Unfallstelle arbeiteten. Die Beamten konnten sich durch einen Sprung zur Seite retten, so die Landespolizeidirektion Oberösterreich . Der Lenker dürfte unter Drogen gestanden sein.

Die Bundesstraße zwischen Kerschbaum und Rainbach war nach einem schweren Unfall total gesperrt gewesen, die Autofahrer wurden umgeleitet. Der 28-Jährige fuhr jedoch direkt auf die Straßensperre zu, die Handzeichen der Polizisten zum Anhalten ignorierte er augenscheinlich und raste auf die Absperrung zu.

Kontrolle über Auto verloren

Dabei verlor er die Herrschaft über sein Fahrzeug, gelangte auf die Gegenfahrbahn und knallte gegen Betonelemente. Beamte und Mitarbeiter der Straßenmeisterei sprangen über die Elemente in den Graben, um nicht vom Pkw erwischt zu werden.