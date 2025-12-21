Bezirk Ried

Frontalcrash in Oberösterreich: Auch drei Kinder unter Verletzten

Unfall in OÖ
Ein 18-Jähriger krachte in einen Pickup. Der Lenker war ohne Führerschein und gültiges Pickerl unterwegs.
21.12.25, 20:49

Bei einer Frontalkollision in Neuhofen im Innkreis im Bezirk Ried sind am Sonntag gegen 13.25 Uhr sieben Insassen von zwei beteiligten Fahrzeugen verletzt worden, darunter drei Kinder im Alter von fünf, sechs und sieben Jahren.

Wie die Landespolizeidirektion Oberösterreich am Abend mitteilte, geriet ein Autolenker auf die Gegenfahrbahn und krachte in einen Pickup.

Motor in angrenzende Wiese geschleudert

"Die Wucht des Aufpralls war enorm, da bei einem der Fahrzeuge Motor und Getriebe weit in eine angrenzende Wiese geschleudert wurden. Der vollbesetzte Pickup kam nach dem Zusammenstoß in einem Feld zum Stillstand, dessen Insassen Verletzungen unbestimmten Grades erlitten", heißt es von der Freiwilligen Feuerwehr Neuhofen im Innkreis.

Der zweite Pkw blieb schwer beschädigt auf der Fahrbahn stehen. Die beiden Insassen waren schwer verletzt im Fahrzeug eingeklemmt. "Nach Rücksprache mit dem Roten Kreuz war beim Beifahrer eine Crashrettung notwendig. Die Beifahrertüre wurde mit hydraulischem Rettungsgerät geöffnet, und der Patient konnte mittels Spineboard aus dem Fahrzeug gerettet und an das Rote Kreuz übergeben werden", so die Einsatzkräfte.

Alle Personen gerettet

Bei dem Unfall wurden auch mehrere Kinder verletzt.

Der Fahrer wurde vor der Befreiung durch den Notarzt stabilisiert und anschließend in Zusammenarbeit der Feuerwehren Neuhofen und Lohnsburg schonend aus dem Fahrzeug befreit. Aufgrund der Anzahl verletzter Personen war ein Großaufgebot des Roten Kreuzes im Einsatz, zudem unterstützte eine Notarzthubschrauberbesatzung die medizinische Versorgung.

Schwere Verletzungen bei Unfallgegner

Wie sich dann herausstellte, war der 18-Jährige ohne Führerschein und gültiges Pickerl unterwegs gewesen. Auf dem Beifahrersitz befand sich ein 17-Jähriger, der ebenfalls schwer verletzt wurde. Der Pickup wurde von einem 40-Jährigen gelenkt, neben dem ein 41-Jähriger saß. 

Ein Alkotest beim Pickup-Lenker verlief negativ, bei seinem Unfallgegner konnte aufgrund der schweren Verletzungen kein Test durchgeführt werden.

Die Aufräumarbeiten an der Unfallstelle wurden von der Feuerwehr Kohlhof durchgeführt.

Agenturen, sta  | 

