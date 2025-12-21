Reisebus landet im Graben – Feuerwehr im Großeinsatz

Ein ungewöhnlicher Einsatz beschäftigte am Samstag die Feuerwehr Großpetersdorf : Ein Reisebus war bei einem Wendemanöver in der Nähe der Turmöl-Tankstelle an der B63 von der Fahrbahn abgekommen und in einen Graben gerutscht .

Die Feuerwehr rückte kurz nach 20. Dezember mit KDOF, LF-B, RLFA2000, Kran und insgesamt 21 Mitgliedern aus. Wie die Einsatzkräfte berichten, dürfte ein technisches Gebrechen in Kombination mit einem Fahrfehler zum Zwischenfall geführt haben.

Vor Ort wurde die in der Luft hängende Hinterachse des Busses mit Unterbauholz stabilisiert und die Druckluftanlage wieder befüllt. Anschließend konnte der Bus mit der Seilwinde und Umlenkrolle des RLFA2000 vorsichtig aus dem Graben gezogen werden. Das Fahrzeug wurde anschließend verkehrssicher am Parkplatz der Tankstelle abgestellt.