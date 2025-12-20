Kulturzentrum Güssing öffnet im Mai, heißt aber künftig anders

Die Generalsanierung des Kulturzentrums Güssing schreitet planmäßig voran. Wie die Landesholding Burgenland am Samstag mitteilte, soll das Projekt im Frühjahr abgeschlossen und das Haus im Mai 2026 wiedereröffnet werden.

Im Zuge der Arbeiten, die von der Landesimmobilien Burgenland GmbH (LIB) durchgeführt werden, erhält das Gebäude eine umfassende Modernisierung. Der Veranstaltungssaal wird technisch und architektonisch erneuert und künftig 500 Sitzplätze bieten. Neu entstehen außerdem eine Outdoor-Bühne mit Arena für Open-Air-Aufführungen, ein überdachter Innenhof und ein modernisiertes Restaurant mit Terrasse.

Umsetzung nach Volksbefragung

Das Projekt war 2021 im Zuge einer Volksbefragung im Bezirk Güssing mit rund 59 Prozent Zustimmung beschlossen worden – und setzte sich damals gegen die Burg Güssing als alternativen Veranstaltungsort durch.