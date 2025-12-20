Kulturzentrum Güssing öffnet im Mai, heißt aber künftig anders
Die Generalsanierung des Kulturzentrums Güssing schreitet planmäßig voran. Wie die Landesholding Burgenland am Samstag mitteilte, soll das Projekt im Frühjahr abgeschlossen und das Haus im Mai 2026 wiedereröffnet werden.
Im Zuge der Arbeiten, die von der Landesimmobilien Burgenland GmbH (LIB) durchgeführt werden, erhält das Gebäude eine umfassende Modernisierung. Der Veranstaltungssaal wird technisch und architektonisch erneuert und künftig 500 Sitzplätze bieten. Neu entstehen außerdem eine Outdoor-Bühne mit Arena für Open-Air-Aufführungen, ein überdachter Innenhof und ein modernisiertes Restaurant mit Terrasse.
Umsetzung nach Volksbefragung
Das Projekt war 2021 im Zuge einer Volksbefragung im Bezirk Güssing mit rund 59 Prozent Zustimmung beschlossen worden – und setzte sich damals gegen die Burg Güssing als alternativen Veranstaltungsort durch.
Nach Abschluss der Arbeiten wird das Haus künftig den Namen „Frank Hoffmann Kulturzentrum“ tragen – als Würdigung des 2022 verstorbenen Schauspielers, Regisseurs und Gründers des Güssinger Kultursommers.
„Mit dem neuen und topmodernen Kultur- und Veranstaltungszentrum wird dem klaren Wunsch der Bevölkerung entsprochen“, erklärte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ). Das Projekt setze „einen starken Impuls für Kultur, Begegnung und Tourismus im Bezirk Güssing“. Mit der Wiedereröffnung soll das Kulturzentrum künftig wieder als zentrale Bühne des Südburgenlands fungieren – für Theater, Konzerte, Kabarett und regionale Veranstaltungen.
