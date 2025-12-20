Bei einem Verkehrsunfall im Gemeindegebiet von Haunoldstein (Bezirk St. Pölten) sind Samstagmittag insgesamt drei Pkw und ein Rettungswagen kollidiert.

Mehrere Personen wurden verletzt, bestätigte die Feuerwehr Haunoldstein auf APA-Anfrage einen Bericht von ORF Niederösterreich. Im Rettungsauto befand sich kein Patient.