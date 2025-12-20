Bezirk St. Pölten

Unfall mit drei Pkw und einem Rettungsauto in NÖ

Notarzt
Zwei Fahrzeuge wurden durch den Zusammenstoß in die Straßengräben geschleudert, vier Verletzte mussten in Spitäler gebracht werden.
20.12.25, 16:10

Kommentare

Zusammenfassung

  • Drei Pkw und ein Rettungswagen kollidierten Samstagmittag im Gemeindegebiet von Haunoldstein (Bezirk St. Pölten).
  • Vier Personen wurden verletzt und in Krankenhäuser gebracht, im Rettungswagen befand sich kein Patient.
  • Zwei Fahrzeuge landeten in Straßengräben, alle Autos wurden schwer beschädigt; zur Unfallursache liegen noch keine Informationen vor.

Bei einem Verkehrsunfall im Gemeindegebiet von Haunoldstein (Bezirk St. Pölten) sind Samstagmittag insgesamt drei Pkw und ein Rettungswagen kollidiert

Mehrere Personen wurden verletzt, bestätigte die Feuerwehr Haunoldstein auf APA-Anfrage einen Bericht von ORF Niederösterreich. Im Rettungsauto befand sich kein Patient.

Der Unfall passierte am Samstag gegen 12.30 Uhr. Zwei Fahrzeuge wurden durch den Zusammenstoß in die Straßengräben geschleudert. An allen Autos entstand schwerer Sachschaden

Vier Verletzte mussten in Krankenhäuser gebracht werden. Zum Unfallhergang gab es noch keine Informationen.

Agenturen, dw  | 

