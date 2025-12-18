Kollision mit drei Autos behinderte Hauptverkehrsweg in Waidhofen/Ybbs

Mitten in der Hauptverkehrszeit kam es am Dienstagnachmittag auf der B121 im Stadtgebiet von Waidhofen an der Ybbs zu einem schweren Verkehrsunfall. Nahe dem Stadtteil Raifberg waren auf der Bundesstraße drei Pkw zusammengekracht. Mehrere Personen wurden vom Rettungsdienst mit eher leichten Verletzungen ins Spital gebracht.

Verschmutzte Unfallstelle

Neben der Rettung hatten die Mitglieder der Feuerwehren St. Georgen/Klaus und Waidhofen-Stadt sowie die Polizei alle Hände voll zu tun.