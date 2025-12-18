Niederösterreich

Kollision mit drei Autos behinderte Hauptverkehrsweg in Waidhofen/Ybbs

unfall auf B121
Nach Crash auf der B121 wurden mehrere Verletzte ins Spital gebracht.
Von Wolfgang Atzenhofer
18.12.25, 12:58

Mitten in der Hauptverkehrszeit kam es am Dienstagnachmittag auf der B121 im Stadtgebiet von Waidhofen an der Ybbs zu einem schweren Verkehrsunfall. Nahe dem Stadtteil Raifberg waren auf der Bundesstraße drei Pkw zusammengekracht. Mehrere Personen wurden vom Rettungsdienst mit eher leichten Verletzungen ins Spital gebracht. 

Verschmutzte Unfallstelle

Neben der Rettung hatten die Mitglieder der Feuerwehren St. Georgen/Klaus und Waidhofen-Stadt  sowie die Polizei alle Hände voll zu tun.

Feuerwehreinsatz B121

Mithilfe des Wechselladefahrzeugs der FF Waidhofen/Ybbs konnten die Unfallautos abtransportiert werden.

Die viel frequentierte B121  war für die Zeit der Rettungs- und Aufräumarbeiten massiv blockiert.  Die Bundesstraße ist in diesem Bereich ein regelrechtes Nadelöhr des Ybbstals mit beschränkten Umleitungsmöglichkeiten entlang der Ybbs.

Flammen in Wohnung in NÖ: Ehepaar bei Löschversuch schwer verletzt

Mithilfe des Wechselladefahrzeugs der FF Waidhofen konnten die schwer beschädigten Fahrzeuge rasch geborgen werden. Die von ausgelaufenen Betriebsmitteln und  mit Fahrzeugteilen verschmutzte Fahrbahn wurde von den Feuerwehrkräften händisch gesäubert. 

E-Auto

Unter den Unfallautos befand sich auch ein Elektrofahrzeug, bei dem die Hochvoltbatterie fachgerecht spannungsfrei geschaltet wurde, bevor es geborgen werden konnte. 

Waidhofen an der Ybbs
