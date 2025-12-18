Kollision mit drei Autos behinderte Hauptverkehrsweg in Waidhofen/Ybbs
Mitten in der Hauptverkehrszeit kam es am Dienstagnachmittag auf der B121 im Stadtgebiet von Waidhofen an der Ybbs zu einem schweren Verkehrsunfall. Nahe dem Stadtteil Raifberg waren auf der Bundesstraße drei Pkw zusammengekracht. Mehrere Personen wurden vom Rettungsdienst mit eher leichten Verletzungen ins Spital gebracht.
Verschmutzte Unfallstelle
Neben der Rettung hatten die Mitglieder der Feuerwehren St. Georgen/Klaus und Waidhofen-Stadt sowie die Polizei alle Hände voll zu tun.
Die viel frequentierte B121 war für die Zeit der Rettungs- und Aufräumarbeiten massiv blockiert. Die Bundesstraße ist in diesem Bereich ein regelrechtes Nadelöhr des Ybbstals mit beschränkten Umleitungsmöglichkeiten entlang der Ybbs.
Mithilfe des Wechselladefahrzeugs der FF Waidhofen konnten die schwer beschädigten Fahrzeuge rasch geborgen werden. Die von ausgelaufenen Betriebsmitteln und mit Fahrzeugteilen verschmutzte Fahrbahn wurde von den Feuerwehrkräften händisch gesäubert.
E-Auto
Unter den Unfallautos befand sich auch ein Elektrofahrzeug, bei dem die Hochvoltbatterie fachgerecht spannungsfrei geschaltet wurde, bevor es geborgen werden konnte.
