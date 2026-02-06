Tankstellenräuber rannte in Salzburg gegen Tür und flüchtete danach

An der Tür zum Tankstellen-Shop hat in der Nacht auf Freitag in der Stadt Salzburg für einen 22-Jährigen ein versuchter Überfall geendet. Der Österreicher war gegen 3.00 Uhr mit einer Maske und Kapuze vermummt und mit einer Schreckschusspistole bewaffnet zum Shop gestürmt und dort gegen die in der Nacht versperrte Türe gerannt.

Daraufhin machte er sich aus dem Staub, wurde aber wenig später festgenommen. Er gab den versuchten Überfall zu, informierte die Polizei am Freitag. Videoaufnahmen Der junge Mann war mit einem Auto ohne Kennzeichen zur Tankstelle im Stadtteil Schallmoos gefahren. Aufgrund der Videoaufnahmen leitete die Polizei eine Fahndung nach dem Fahrzeug ein, das wenig später auch von einer Streife gefunden wurde.