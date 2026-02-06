Tankstellenräuber rannte in Salzburg gegen Tür und flüchtete danach
An der Tür zum Tankstellen-Shop hat in der Nacht auf Freitag in der Stadt Salzburg für einen 22-Jährigen ein versuchter Überfall geendet. Der Österreicher war gegen 3.00 Uhr mit einer Maske und Kapuze vermummt und mit einer Schreckschusspistole bewaffnet zum Shop gestürmt und dort gegen die in der Nacht versperrte Türe gerannt.
Daraufhin machte er sich aus dem Staub, wurde aber wenig später festgenommen. Er gab den versuchten Überfall zu, informierte die Polizei am Freitag.
Videoaufnahmen
Der junge Mann war mit einem Auto ohne Kennzeichen zur Tankstelle im Stadtteil Schallmoos gefahren. Aufgrund der Videoaufnahmen leitete die Polizei eine Fahndung nach dem Fahrzeug ein, das wenig später auch von einer Streife gefunden wurde.
Der 22-Jährige leugnete zunächst jeden Zusammenhang mit dem Überfall, nachdem die Beamten im Wagen aber eine Schreckschusspistole und Drogen gefunden hatten, gab er die Tat zu. Als Motiv nannte er Schulden aufgrund seiner Drogen- und Spielsucht.
Justizanstalt
Die Staatsanwaltschaft Salzburg ordnete die Überstellung in die Justizanstalt Salzburg an. Der Mann wird wegen versuchten schweren Raubes, Übertretung nach dem Waffengesetz - gegen ihn besteht ein Waffenverbot - sowie nach dem Suchtmittelgesetz angezeigt.
