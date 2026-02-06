Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Ein 31-jähriger Mann, der Anfang November in einem Railjet der ÖBB zwei weiblichen Reisenden mit einer Geiselnahme gedroht und die beiden Vorarlbergerinnen in Furcht und Unruhe versetzt hatte, ist am Freitag am Wiener Landesgericht wegen einer Reihe an Delikten zu zwei Jahren unbedingter Haft verurteilt worden. Der Lette war damit ebenso einverstanden wie die Staatsanwältin. Das Urteil ist damit rechtskräftig.

Mann in ÖBB-Railjet bedrohte Frauen Zu dem Zwischenfall, der einen Großeinsatz der Polizei auslöste, war es am 3. November 2025 auf der Strecke Wien-Innsbruck in einem Großraumwaggon gekommen. Der Angeklagte, der wegen Vermögensdelikten in Deutschland vier Vorstrafen aufweist, erkundigte sich bei den beiden Frauen, ob der Zug über Deutschland fährt. Als diese das bejahten, meinte der Mann, dass er in Deutschland per Haftbefehl gesucht werde, und wollte wissen, ob der Zug in Deutschland halt macht. Die Frauen verneinten das, was den 31-Jährigen offenbar nicht beruhigte. "Er war ganz hibbelig und nervös", schilderte eine der zwei Frauen dem Gericht. Mehrfach habe er sich bei ihnen erkundigt, "ob die Polizei kommt. Dann hat er plötzlich gesagt, er hat eine Waffe dabei und wenn die Polizei kommt, nimmt er uns als Geiseln", gab die 29-Jährige zu Protokoll. Sie sei "schockiert" gewesen, zumal der Mann mit den Fingern seiner rechten Hand eine Schusswaffe geformt hätte.

"Er hat uns todernst in die Augen geschaut" "Für mich war er relativ unberechenbar", meinte im Anschluss die zweite Vorarlbergerin. Sie hätten daher den Waggon verlassen, um sich andere Sitzplätze zu suchen. Als sie bemerkten, dass ihnen der Mann folgte, hätten sie sich an einen Schaffner gewandt, "weil wir Angst gehabt haben", teilte die 27-Jährige dem Gericht mit. Die Gesamtsituation sei "alarmierend" gewesen: "Er hat uns todernst in die Augen geschaut Wir waren in einem Ausnahmezustand." Der ÖBB-Mitarbeiter verständigte die Polizei. Weil die Exekutive eine mögliche Geiselnahme befürchtete, wurde ein Großaufgebot zum Salzburger Hauptbahnhof beordert, wo der Lette aus dem Zug geholt wurde. Dabei leistete er heftige Gegenwehr, ehe er am Bahnsteig fixiert und in Handschellen gelegt werden konnte. "Er war hochaggressiv", stellte ein an der Amtshandlung beteiligter Polizist klar.

"Tut mir leid, dass ich den Mädchen Angst eingejagt habe" "Es tut mir leid, dass ich den Mädchen Angst eingejagt habe. Es war sehr dumm von mir", stellte der Angeklagte fest. Er sei damals alkoholisiert gewesen: "Jetzt bin ich nüchtern. Was muss in meinem Kopf gewesen sein, dass ich den Mädchen so etwas sage!" Er sei selbstverständlich nicht bewaffnet gewesen, betonte der 31-Jährige. Gegen seine Festnahme habe er sich insofern gewehrt, als die Polizisten ihm weh getan hätten: "Ich wollte, dass die damit aufhören, meinen Arm zu verdrehen." Der Mann dürfte allerdings grundsätzlich ein Aggressionsproblem haben. Am 14. Juni 2025 hatte er in einem Wiener Spital gegen eine Ärztin die Hand zum Schlag erhoben und die Frau angespuckt. Der Lette, der zuletzt ohne festen Unterstand in der Bundeshauptstadt lebte, war von einem Rettungsdienst aufgelesen und wegen offener Wunden an den Beinen ins Krankenhaus gebracht worden.