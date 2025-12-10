Zwei Verletzte nach Messerangriff beim Bahnhof Salzburg

Am späten Dienstagabend sind am Vorplatz des Salzburger Hauptbahnhofs ein 29-jähriger Deutscher und ein 33-jähriger Österreicher durch Messerstiche verletzt worden.

Wie die Polizei informierte, ging der Attacke ein Raufhandel mit mehreren beteiligten Männern voraus. Dabei soll ein 27-jähriger Algerier zur Waffe gegriffen haben. Die beiden Opfer erlitten Stich- und Schnittverletzungen, der Jüngere musste vom Notarzt versorgt und dann ins Landeskrankenhaus gebracht werden.