Bezirk Baden

Lenkerin verlor im Nebel die Orientierung und landete im Graben

Ein Auto steht im Straßengraben
Verkehrsunfall am "Hals" bei Pottenstein im Bezirk Baden. Verletzte Lenkerin musste ins Krankenhaus gebracht werden.
Von Stefan Jedlicka
10.12.25, 08:21
Im dichten Nebel verlor am Dienstagnachmittag eine Lenkerin auf der Pass-Straße zwischen Pottenstein und Pernitz (Bezirke Baden und WIener Neustadt-Land) die Orientierung und kam mit ihrem Fahrzeug von der Fahrbahn ab. Sie touchierte am Straßenrand zwei Bäume und kam schließlich in einem mit Laub gefüllten Graben zum Stillstand. 

Eine zufällig vorbeikommende Notärztin leistete der verletzten Frau umgehend Erste Hilfe und setzte telefonisch den Notruf ab.

Auto im Straßengraben

Der Pkw landete im Graben.

Beim Eintreffen der Feuerwehr wurde die Lenkerin bereits von Sanitätern des Roten Kreuzes medizinisch versorgt und anschließend ins Krankenhaus transportiert. Das Unfallfahrzeug musste mithilfe einer Seilwinde geborgen werden. 

