Lenkerin verlor im Nebel die Orientierung und landete im Graben

Im dichten Nebel verlor am Dienstagnachmittag eine Lenkerin auf der Pass-Straße zwischen Pottenstein und Pernitz (Bezirke Baden und WIener Neustadt-Land) die Orientierung und kam mit ihrem Fahrzeug von der Fahrbahn ab. Sie touchierte am Straßenrand zwei Bäume und kam schließlich in einem mit Laub gefüllten Graben zum Stillstand.

Eine zufällig vorbeikommende Notärztin leistete der verletzten Frau umgehend Erste Hilfe und setzte telefonisch den Notruf ab.